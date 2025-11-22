Eisschnelllauf: Sonnekalb auf Rang 14

SID 22.11.2025 • 07:01 Uhr Über die 1000 m verpasst der 18-Jährige in Calgary eine Top-Platzierung. Josie Hofmann schafft den Aufstieg in die A-Gruppe.

Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat beim Weltcup im kanadischen Calgary ein weiteres Spitzenergebnis verpasst. Eine Woche nach seinem furiosen Auftakt mit zwei deutschen Rekorden in Salt Lake City landete der 18-Jährige über die 1000 m in 1:07,68 Minuten nur auf Rang 14 und damit knapp hinter dem besten Deutschen Hendrik Dombek (13./1:07,64).

Der Tagessieg ging wie schon eine Woche zuvor an Weltrekordhalter Jordan Stolz aus den USA (1:06,00). In Salt Lake City hatte Sonnekalb in 1:06,48 Minuten den deutschen Rekord verbessert, über die 1500 m war der Erfurter anschließend sogar mit Junioren-Weltrekord auf Rang drei gelaufen. Über beide Distanzen sicherte sich der deutsche Meister zudem die Olympia-Norm für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Josie Hofmann (Dresden) siegte am Freitag (Ortszeit) zum Auftakt der Veranstaltung in der schwächeren B-Gruppe in 3:57,71 Minuten über 3000 Meter. Die EM-Zweite in der Team-Verfolgung verbesserte damit ihre persönliche Bestleistung um mehr als drei Sekunden und schaffte den Aufstieg in die Top 16 der A-Division.

Der Aufstieg in die A-Gruppe ist wichtig für die Qualifikation zu den Winterspielen (6. bis 22. Februar). Zweimal unter den besten 15 oder einmal unter den besten acht in der Top-Division sind die nationalen Kriterien für die Olympia-Teilnahme.