Eisschnelllauf: Warmuth Zweite beim Weltcup-Finale über 500 m

Die Erfurterin kam über 500 m auf Platz zwei, allerdings fehlten zwei Wochen vor Beginn der Spiele einige Läuferinnen aus der Weltspitze. Auch Weltrekordlerin und Weltcupsiegerin Femke Kok (Niederlande) hatte sich krank abgemeldet.

Warmuth (23), die am Freitag im ersten Rennen über 500 m noch gestürzt war, lag nach 37,61 Sekunden nur hinter Siegerin Kaja Ziomek-Nogal aus Polen (37,25). „Unglaublich. Das habe ich nicht erwartet. Es ist etwas Besonderes im eigenen Land eine Medaille zu gewinnen“, sagte Warmuth, die sich im Gesamtweltcup noch auf Rang fünf vorschob, und fügte hinzu: „Jetzt wird die Vorfreude auf die Olympischen Spiele größer.“