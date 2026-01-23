Dämpfer für deutsche Olympia-Hoffnung

SID 23.01.2026 • 21:08 Uhr Der deutsche Eisschnelllauf-Hoffnungsträger Finn Sonnekalb erlebt einen durchwachsenen Start in die Olympia-Generalprobe.

Der deutsche Eisschnelllauf-Hoffnungsträger Finn Sonnekalb hat einen durchwachsenen Start in die Olympia-Generalprobe in Inzell hingelegt. Über 1500 m belegte der 18-Jährige in 1:44,78 Minuten nur den neunten Rang.

Der Rückstand auf Dominator und Tagessieger Jordan Stolz (USA) betrug 2,83 Sekunden. Sonnekalb hatte die Erwartungen aber bereits im Vorfeld heruntergeschraubt.

Der Heimweltcup sei „eher ein Trainings-Wettkampf“, hatte Sonnekalb gesagt, „da ist es nicht so schlimm, wenn ich da nicht aufs Podest laufe.“ Der Fokus liegt bereits auf den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar).

Sonnekalb zählt zum erweiterten Favoritenkreis

Sonnekalb, der seine Stärken auf den Mitteldistanzen hat, ist einer von 13 Eisschnellläufern, die von der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) zu den Winterspielen geschickt werden.