Eisschnelllauf in Inzell: Sonnekalb verpasst Top10 – Bahnrekord

Olympia-Härtetest: Sonnekalb verpasst Top 10 über 1000 m

Beim Weltcup in Inzell läuft der Hoffnungsträger am Samstag auf den elften Rang, wieder triumphiert Jordan Stolz (USA).
Fokus auf Olympia: Finn Sonnekalb
© IMAGO/Fotostand/SID/Wassmuth
SID
Der deutsche Eisschnelllauf-Hoffnungsträger Finn Sonnekalb hat bei der Olympia-Generalprobe in Inzell über die 1000 m eine Top-10-Platzierung verpasst. Der 18-Jährige lief in 1:08,12 Minuten auf den elften Rang und hatte im direkten Duell 1,29 Sekunden Rückstand auf Topstar Jordan Stolz aus den USA, der mit Bahnrekord gewann (1:06,83).

Heim-Weltcup als Trainingsrennen – Blick bereits auf Olympia

Zum Auftakt am Vortag war Sonnekalb über die 1500 m, die ebenfalls Stolz für sich entschied, auf Platz neun gelaufen (1:44,78). Der Heimweltcup sei "eher ein Trainings-Wettkampf", hatte Sonnekalb gesagt, "da ist es nicht so schlimm, wenn ich da nicht aufs Podest laufe." Der Fokus liegt bereits auf den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar).

Sonnekalb läuft sich mit Rekordzeiten an die Spitze des 13-köpfigen Olympia-Teams

Sonnekalb, der seine Stärken auf den Mitteldistanzen hat, ist einer von 13 Startern, die von der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) zu den Winterspielen geschickt werden. Der Erfurter ist mit starken Leistungen in der Olympiasaison in den erweiterten Favoritenkreis gelaufen. Über 1000 m und 1500 m hatte der dreimalige Junioren-Weltmeister im November beim Weltcup in Salt Lake City einen Junioren-Weltrekord aufgestellt.

