Eisschnelllauf in Inzell: Sonnekalb verpasst Top10 – Bahnrekord

SID 24.01.2026 • 17:07 Uhr Beim Weltcup in Inzell läuft der Hoffnungsträger am Samstag auf den elften Rang, wieder triumphiert Jordan Stolz (USA).

Der deutsche Eisschnelllauf-Hoffnungsträger Finn Sonnekalb hat bei der Olympia-Generalprobe in Inzell über die 1000 m eine Top-10-Platzierung verpasst. Der 18-Jährige lief in 1:08,12 Minuten auf den elften Rang und hatte im direkten Duell 1,29 Sekunden Rückstand auf Topstar Jordan Stolz aus den USA, der mit Bahnrekord gewann (1:06,83).

Heim-Weltcup als Trainingsrennen – Blick bereits auf Olympia

Zum Auftakt am Vortag war Sonnekalb über die 1500 m, die ebenfalls Stolz für sich entschied, auf Platz neun gelaufen (1:44,78). Der Heimweltcup sei "eher ein Trainings-Wettkampf", hatte Sonnekalb gesagt, "da ist es nicht so schlimm, wenn ich da nicht aufs Podest laufe." Der Fokus liegt bereits auf den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar).

Sonnekalb läuft sich mit Rekordzeiten an die Spitze des 13-köpfigen Olympia-Teams