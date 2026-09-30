DESG-Sportdirektorin Seidenglanz wechselt in die Niederlande

Bei der DESG gibt es eine Änderung in der sportlichen Führung.

Die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) verliert ihre Sportdirektorin. Amtsinhaberin Nadine Seidenglanz wechselt zum 1. Dezember als Technische Direktorin für den Spitzensport zum niederländischen Eissport-Verband KNSB. Seidenglanz übernimmt dort bis zu den Olympischen Winterspielen 2030 die Verantwortung für den Spitzensport, die Talententwicklung und die Wettkampfprogramme aller KNSB-Disziplinen.

Die 42 Jahre alte ehemalige Eisschnellläuferin war 2020 zur DESG gestoßen. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 und 2026 war sie Delegationsleiterin Deutschlands für die Disziplinen des Verbandes und vertrat die DESG unter anderem innerhalb der Internationalen Eislaufunion (ISU).