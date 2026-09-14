Olympiasiegerin mit Wettkampfpause

Jutta Leerdam macht eine Pause. Die Niederländerin will sich in der kommenden Saison eine Auszeit vom Eisschnelllauf nehmen. Ein Karriereende schließt sie zunächst noch aus.

Die niederländische Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Jutta Leerdam legt auf unbestimmte Zeit eine Wettkampfpause ein, einen endgültigen Rücktritt schloss das Glamour-Girl zunächst aber erst einmal aus.

„Ich folge meinem Gefühl“, sagte die 27-Jährige in einem zwölfminütigen „Life Update“ auf ihrem YouTube-Kanal. „Ob ich meine Karriere beende? Das fühlt sich zu endgültig an. Eines weiß ich sicher: Ich werde in dieser Saison nicht antreten. Ihr werdet mich nicht auf dem Eis sehen.“

Wettkampfpause! Leerdam kommen die Tränen

Leerdam hatte bei den Olympischen Winterspielen in Mailand im Februar Gold über 1000 m und Silber über 500 m gewonnen. „Ich möchte die Tür zu etwas, das ich so sehr liebe – das Eisschnelllaufen – noch nicht vollständig schließen“, sagte die Sprinterin und verdrückte dabei auch ein paar Tränen. „Dafür liebe ich den Sport zu sehr, ich werde ihm für immer dankbar sein. Aber ich bin 27 – und Gefühle verändern sich. Ich würde mich nicht wohl damit fühlen zu sagen, dass ich für immer komplett aufhöre.“

Die letzten Monate nach Olympia seien die „interessantesten und glücklichsten“ in ihrem Leben gewesen, „weil ich endlich Ja zu Dingen sagen konnte. Es war absolut fantastisch.“ Sie wolle sich nun unter anderem auf die Produktion von Videos für soziale Medien konzentrieren – und alles aufsaugen, was sie in ihrer Zeit als Profisportlerin verpasst hat. „Ich bin voller Leben. Ich möchte die Welt erkunden. Ich möchte spontan sein. Ich liebe auch andere Sportarten. Ich liebe es, andere Fähigkeiten zu erlernen.“

Leerdam und Paul bei US-Open-Finale gesichtet

Mehr als sechs Millionen Menschen folgen Leerdam, die mit dem umstrittenen US-Influencer Jake Paul verlobt ist, auf Instagram, Paul sogar mehr als 28 Millionen. Der Trump-Anhänger ist zudem durch seine Boxkämpfe bekannt, Ende 2025 hatte der 29-Jährige in einem Showkampf gegen den früheren Weltmeister Anthony Joshua verloren.

Zuletzt saß das prominente Paar beim US-Open-Finale der Frauen auf der Tribüne. „Ich habe viele Ziele im Leben. Ich bin sehr erfüllt davon, Olympiasiegerin geworden zu sein. Die nächsten Dinge, die ich angehe, müssen nicht riesig sein. Aber ich denke gerne groß – und gleichzeitig möchte ich einfach nur Dinge tun, die mir Freude bereiten“, sagte Leerdam.