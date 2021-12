Frenzel mit Podestchance - Riiber weit vorne

Senkrechtstarter Terence Weber, Teamkollege Frenzel beim SSV Geyer in Sachsen, liegt 1:14 Minuten zurück auf Platz elf. Weber hatte in der Vorwoche in Ruka seinen ersten Weltcupsieg gefeiert, dabei aber von Riibers Disqualifikation profitiert. Manuel Faißt (Baiersbronn) als Zwölfter (+1:16), Vinzenz Geiger (Oberstdorf) auf Platz 14 (+1:25) und Fabian Rießle (Breitnau) als 17. (+1:41) dürfen noch auf eine Top-10-Platzierung hoffen.