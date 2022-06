Wintersport: Kombinierer Eric Frenzel hat Dählies WM-Rekord im Auge

Der dreimalige Olympiasieger träumt davon, im kommenden Winter der nordische Skisportler mit den meisten WM-Medaillen zu werden. „Momentan habe ich gleich viele Medaillen wie Björn Dählie. Wenn ich es schaffe, in Planica oder auch bei der WM darauf in Trondheim diese eine noch zu holen, das wäre schon etwas Cooles“, sagte der Sportsoldat in einem Bundeswehr-Interview.