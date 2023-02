Ski-WM: 17 Jahre alte Schülerin holt historische Medaille für Deutschland!

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica Silber im Einzel gewonnen. Die 17 Jahre alte Schülerin musste sich am Freitag lediglich der norwegischen Titelverteidigerin Gyda Westvold Hansen geschlagen geben. Bronze ging an Haruka Kasai aus Japan.

Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es die zweite Medaille der Titelkämpfe in Slowenien und die erste für eine Kombiniererin überhaupt. Armbruster krönte mit WM-Silber ihre starke Debütsaison, in der sie in neun Weltcup-Rennen bislang siebenmal auf dem Podest gestanden hatte.