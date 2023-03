Geiger und Schmid auf dem Podest - Riiber unschlagbar

Zwei Oberstdorfer auf dem Podest: Die Kombinierer Vinzenz Geiger und Julian Schmid haben beim 55. Weltcupsieg des Norwegers Jarl Magnus Riiber mit den Plätzen zwei und drei ihre Topform unter Beweis gestellt. Routinier Eric Frenzel belegte am Holmenkollen in Oslo im drittletzten Einzel-Wettkampf seiner Karriere den 24. Platz.

Geiger und Schmid kämpften lange Zeit Seite an Seite, am Ende hatte Olympiasieger Geiger gegenüber seinem Freund und Zimmerkollegen das bessere Finish. Der dreimalige WM-Zweite Schmid hatte am Samstag noch Rang zwei hinter dem in seiner Heimat unschlagbaren Riiber belegt.