Windkanal wird Kombinierer-Talent zum Verhängnis

Statt die Fluglage im Windkanal zu perfektionieren, zog sich der Nordische Kombinierer Paul Walcher einen Schlüsselbeinbruch zu. Wie der Österreichische Skiverband ÖSV am Montag bestätigte, verlor der 18-Jährige bei einer Flugeinheit die Kontrolle und stürzte ab. Der Unfall ereignete sich bereits am Samstag in Stockholm.