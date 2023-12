Kombination: Armbruster Sechste, Westvold Hansen dominiert

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat bei einem norwegischen Dreifachsieg in Lillehammer als Sechste erneut überzeugt. Die WM-Zweite hatte in des Eiseskälte lange Zeit Rang drei im Blick, im Ziel fehlten ihr aber 15,2 Sekunden zum Treppchen. Wie schon am Freitag war Gastgeber Norwegen, angeführt von Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen, eine Klasse für sich.