Kombination: Riiber gewinnt Triple-Auftakt - Rydzek Vierter

Die deutschen Kombinierer haben auch zum Start ihres Saisonhöhepunkts das Podest verpasst. Während der Norweger Jarl Magnus Riiber zum Auftakt des dreitägigen Seefeld-Triples in Österreich problemlos seinen 66. Weltcupsieg feierte, kämpfte sich Routinier Johannes Rydzek in der Loipe als bester DSV-Starter zumindest noch auf Rang vier vor. Zum Treppchen fehlten dem Oberstdorfer aber 12,7 Sekunden.

"Ich wusste, dass ich die Körner habe. So ganz will es mir noch nicht gelingen in Richtung Podium, aber ich schnuppere dran", sagte Rydzek in der ARD. Der WM-Zweite Julian Schmid (9.) und Manuel Faißt (10.) landeten ebenfalls in den Top Ten. Faißt bleibt somit der einzige DSV-Kombinierer, der in diesem Winter als zweimaliger Dritter schon auf dem Podest stand.