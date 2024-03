Riiber vor 16. Saisonsieg - DSV-Kombinierer mit Windpech

Norwegens Kombinationsstar Jarl Magnus Riiber hat sich auch vom Windchaos am Holmenkollen nicht beeindrucken lassen und steht beim Heimspiel in Oslo vor seinem 16. Saisonsieg. Trotz schlechter Bedingungen erzielte der 26-Jährige mit 134,5 m erneut die deutliche Bestweite und geht mit 30 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Johannes Lamparter in den 10-km-Langlauf (13.30 Uhr).