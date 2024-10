Nordische Kombination erstmals auf Flugschanze

Im Kampf um ihren Stellenwert und vor allem um die olympische Zukunft über 2026 hinaus setzt die Nordische Kombination auf mehr Spektakel. Wie der Ski-Weltverband FIS mitteilte, werden die Männer im Februar 2026 bei einem Weltcup in Bad Mitterndorf/Österreich erstmals auf einer Flugschanze auf Weitenjagd gehen, die Frauen feiern bereits im kommenden März im Rahmen des Weltcups in Oslo auf einer Großschanze ihre Premiere.

"Die Entwicklung bei den Frauen war in den letzten Jahren erstaunlich", kommentierte Renndirektor Lasse Ottesen: "Die diesjährigen Testveranstaltungen in Oberstdorf und Chaux-Neuve haben gezeigt, wie gut sich die Athletinnen an das Großschanzenformat angepasst haben. Wir freuen uns sehr auf die Holmenkollen-Veranstaltungen in diesem Winter."