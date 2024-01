Vierschanzentournee: Der Skandal, der Wintersport-Deutschland erboste

Olli Dittrich, der schon damals große deutsche Humorist, machte am Ende einen großen Witz aus dem Skandal.

In der Talkshow-Parodie „Zwei Stühle, eine Meinung“ trat Dittrich in der TV-Show „RTL Samstag Nacht“ als Jens Weißflog auf. Als die deutsche Skisprung-Legende, die kurz zuvor um ihren möglichen vierten Sieg bei der Vierschanzentournee gebracht worden war.

Er sei trotz seiner großen Zahnschmerzen eigentlich bestens vorbereitet gewesen, sächselte Dittrich/Weißflog im Gespräch mit seinem Bühnenpartner Wigald Boning. Eine Schlüsselrolle hätte dabei vor allem eine Mohrrübe gespielt, die er sich zur Orientierung an den kritischen Punkt der Schanze in Bischofshofen gesteckt hätte.

Guten Mutes sei er dann also von der Schanze abgehoben „und dann sehe ich, wie der Norweger Lassen Ottensen die Mohrrübe einfach aufisst!“

Es war natürlich alles etwas anders, bei diesem denkwürdigen Tournee-Finale 1994, das sich an diesem Wochenende zum 30. Mal jährte. Die damaligen Geschehnisse erbosten ganz Wintersport-Deutschland - und schienen der glanzvollen Karriere der Ikone Weißflog ein Ende mit bitterer Note zu bereiten.

Jens Weißflog erlebte bittere Vierschanzentournee 1994

Er gewann - wie soeben sein am Ende ebenfalls vom Pech verfolgter Erbe Andreas Wellinger - den Auftakt in Oberstdorf. In Garmisch und Innsbruck musste er die Tagessiege dann zwar seinen Rivalen Espen Bredesen aus Norwegen und Weltcup-Leader Andreas Goldberger aus Österreich überlassen. Dennoch verteidigte er die Gesamtführung - ehe sich dann die Ereignisse überschlugen.