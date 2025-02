Nordisch-WM: Nächster Silber-Coup für Deutschland

Das deutsche Kombinierer-Team gewinnt WM-Silber im Mixed-Wettbewerb. Gold geht wie schon bei der WM-Premiere vor zwei Jahren an Norwegen.

Das deutsche Kombinierer-Team hat bei der WM in Trondheim Silber im Mixed-Wettbewerb gewonnen. Julian Schmid, Jenny Nowak, Nathalie Armbruster und Schlussläufer Vinzenz Geiger mussten sich wie schon bei der WM-Premiere vor zwei Jahren nur Norwegen geschlagen geben. Bronze ging ebenfalls wie 2023 in Planica an Österreich.