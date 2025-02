Deutsche Schülerin verblüfft die Wintersport-Welt schon wieder!

Nathalie Armbruster stellt ihre Topform erneut unter Beweis - und führt das Feld weiter an. Ihre große Konkurrentin fällt sogar zurück.

Damit baute die Schülerin ihre Führung im Gesamtweltcup auf Ida Marie Hagen aber aus: Die Norwegerin stürzte eine Woche nach ihrer Disqualifikation in Seefeld und wurde auf Rang 15 durchgereicht.

Armbruster liefert sich Duell mit Hagen

Beflügelt vom Gelben Trikot, dass sie erstmals in ihrer Karriere trug, bewies Armbruster zunächst ihre Topform: Nach fünf Kilometern in der Loipe musste sie nur Hagen um 16,8 Sekunden den Vortritt lassen. Auf der Schanze sprang die WM-Zweite aus dem Schwarzwald anschließend aber „nur“ 89,0 m, ehe Hagen direkt nach ihr sogar stürzte. Die Skandinavierin verließ aber auf eigenen Beinen den Auslauf.

Armbruster hatte am vergangenen Wochenende in Seefeld zweimal gewonnen, nachdem Seriensiegerin Hagen wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert worden war. Im Gesamtweltcup liegt Armbruster nun mit 825 Punkten deutlich vor Hagen (682). Der Deutschen reichen in den letzten vier Wettkämpfen der Saison somit vier Podestplätze, um erstmals den Gesamtweltcup zu gewinnen.