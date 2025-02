Österreich mit Regelverstoß? Protest nach WM-Bronze

Johannes Lamparter sichert für Österreich die Bronzemedaille in einem dramatischen Zielsprint vor Akito Yamamoto – eine strittige Situation kurz vor dem Ziel führt aber zu einem Protest der japanischen Mannschaft.

Dieser packende Zielsprint hatte ein Nachspiel! In einem Thriller lief Österreichs Johannes Lamparter im Mixed-Team der nordischen Kombination bei der WM in Trondheim auf Platz drei hinter Deutschland. Allerdings gab es um sein Duell mit dem Japaner Akito Yamamoto noch heftige Diskussionen.

Der Grund: Kurz vor den festgelegten Korridoren auf der Zielgeraden kamen sich der knapp vorne liegende Lamparter und Yamamoto sehr nahe, was zu einem Protest seitens des japanischen Verbands führte. Die Szene wurde lange von der Rennkommission geprüft. Am Ende behielt Österreich nach der Jury-Entscheidung aber Bronze.

Nordische Ski-WM: Wurde der Verfolger absichtlich behindert?

Was war passiert? Lamparter, der als Erster die Zielgerade betrat, konnte einen kleinen Vorsprung behaupten, doch Yamamoto, der in der letzten Kurve ins Straucheln geriet, kämpfte sich zurück und griff den Österreicher noch einmal an.