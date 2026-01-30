Nordische Kombination: Armbruster verpasst Podest beim Seefeld-Auftakt

SID , Curdt Blumenthal 30.01.2026 • 15:16 Uhr Nathalie Armbruster findet sich beim ersten Wettbewerb des Seefeld Triples knapp neben dem Podium wieder. Die beste deutsche Kombiniererin landet beim Sieg von Alexa Brabec auf Patz vier.

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat zum Auftakt des Seefeld-Triples einen Podestplatz im Massenstart verpasst. Nach einem mäßigen abschließenden 93,5-m-Sprung musste sich die 20 Jahre alte Schwarzwälderin in Tirol mit Platz vier begnügen. Zum siebten Podium im zehnten Saisonrennen fehlten der Triple-Titelverteidigerin rund zweieinhalb Meter.

Ihren ersten Weltcupsieg feierte die US-Amerikanerin Alexa Brabec, die auf 99,5 m sprang und sich damit knapp vor der überraschend starken Tschechin Ema Volavsek (100,5) durchsetzte. Die norwegische Weltcup-Führende Ida Marie Hagen, die zuvor acht von neun Rennen gewonnen hatte, fiel mit 94,0 m von Platz eins auf drei zurück.

Armbruster bleibt auf der Schanze unter ihren Möglichkeiten

Nach dem Skilanglauf über 5 km, der beim Massenstart am Beginn des Wettkampfs ausgetragen wird, hatte Armbruster bereits aussichtsreich auf Platz vier gelegen. Auf der Schanze blieb die zuletzt leicht angeschlagene Athletin dann aber unter ihren Möglichkeiten.

„Ich bin definitiv zufrieden. Ich hatte nicht so hohe Erwartungen an den Tag, weil ich mir dachte, es kann richtig hart werden. Ich denke, dass ich besser springen kann und habe es auch im Probedurchgang gezeigt. Trotzdem ist es ein cooles Ergebnis zum Auftakt“, bilanzierte sie auf SPORT1-Nachfrage.

Nun hoffe sie, dass es ihr „morgen und übermorgen noch einen Ticken besser“ gehe. Im Bezug auf die Gesamtwertung im Seefeld Triple sei „noch nicht entschieden“. Im letzten Jahr konnte die Deutsche die Wettkampfserie noch gewinnen.

Novak verliert nach gutem Lauf an Boden

Zweitbeste Deutsche war Jenny Nowak auf Platz 14. Novak beendete den Lauf auf dem sechsten Platz, konnte die gute Ausgangsposition aber auf der Schanze nicht verteidigen.

„Die Laufform ist recht gut. Ich habe es gut hinbekommen und hatte gutes Material. Die harte Arbeit trägt schon Früchte“, erklärte sie nach dem Lauf auf SPORT1-Nachfrage. „Ich möchte das Wochenende genießen und Spaß zu haben. Das ist das Wichtigste“, verriet sie ihr Credo.

Protest gegen Nichtberücksichtigung bei Olympia

Weil sie nicht bei Olympia zugelassen sind, ist das Seefeld-Triple der Saisonhöhepunkt für die Kombiniererinnen. Auch am WM-Schauplatz von 2019 protestierten die Frauen wieder gegen ihre Nichtberücksichtigung für die Winterspiele ab der kommenden Woche in Norditalien.