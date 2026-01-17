Armbruster Zweite in Oberhof: "Das war meine Antwort"

SID 17.01.2026 • 12:18 Uhr Sechs Tage nach ihrer Disqualifikation schlägt Nathalie Armbruster zurück. Ida Marie Hagen siegt.

Nathalie Armbruster hat bei der Weltcup-Premiere der Nordischen Kombiniererinnen in Oberhof ihren fünften Podestplatz der Saison geholt. Die WM-Zweite von 2023 musste sich sechs Tage nach ihrer Disqualifikation in Otepää als Zweite einzig der Weltcup-Führenden Ida Marie Hagen aus Norwegen geschlagen geben. Rang drei ging bei dem Compact Race an Minja Korhonen aus Finnland.

„Ich hätte am Sonntag noch so viel zu sagen gehabt - das heute war meine Antwort“, sagte Armbruster, die in Estland wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert worden war. Im Ziel fehlten ihr 7,7 Sekunden zu Hagen. „Für mich ist das wie ein Sieg. Das bedeutet mir so viel, hier auf dem Podium zu stehen.“ Als zweitbeste Deutsche wurde Jenny Nowak Elfte.

Bundestrainer lobt deutsche Topathletin

Armbruster hatte am Morgen mit einem guten Sprung auf 97,5 m die Grundlage für den Erfolg gelegt, als Vierte ging sie fünf Sekunden vor Hagen in die Loipe - im Compact Race sind die Zeitabstände zwischen den Plätzen vorgegeben. Auf der Strecke musste sie Hagen früh ziehen lassen, doch es reichte zu Rang zwei.

„Nathalie hat sich nach letzter Woche unglaublich viel Gedanken gemacht und viel Energie verwendet, um das abzuschütteln. Heute hat sie die Antwort gegeben. Hut ab“, sagte Bundestrainer Florian Aichinger im ZDF.