Kreuzbandschock für deutschen Weltmeister

SID 07.03.2026 • 13:22 Uhr Der Team-Weltmeister fällt mit einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einem Außenmeniskusriss monatelang aus.

Kombinierer Wendelin Thannheimer hat sich bei seinem Sturz im finnischen Lahti eine schwere Knieverletzung zugezogen und fällt monatelang aus. Der Team-Weltmeister erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Außenmeniskusriss.

„Wir haben bereits mit abschwellenden Maßnahmen begonnen. Voraussichtlich wird Wendelin am Montag in München operiert“, sagte DSV-Mannschaftsarzt Lukas Pecher.

Thannheimer hatte am Freitag nach einem Flug auf 128,5 m das Gleichgewicht verloren, knickte nach links weg und blieb etwa eine Minute im Auslauf liegen. Der 26-Jährige konnte anschließend zwar auf eigenen Füßen die Schanze verlassen, humpelte aber stark.