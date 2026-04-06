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Rydzek im Ruhestand schwer verletzt

Rydzek im Ruhestand schwer verletzt

Der frühere Kombination-Star Johannes Rydzek muss nach einem Sturz am Kreuzband operiert werden. Dabei befindet sich der 34-Jährige im sportlichen Ruhestand.
Johannes Rydzek in seinem letzten Rennen
Johannes Rydzek in seinem letzten Rennen
© picture-alliance/NTB/SID/Christoffer Andersen
SPORT1
Der frühere Kombination-Star Johannes Rydzek muss nach einem Sturz am Kreuzband operiert werden. Dabei befindet sich der 34-Jährige im sportlichen Ruhestand.

Ein guter Start ins Leben nach der Karriere sieht anders aus: Der siebenmalige Kombinations-Weltmeister Johannes Rydzek hat sich beim Skifahren einen Kreuzbandriss zugezogen und verbringt seinen ersten Frühling als sportlicher Ruheständler daher mit Reha-Maßnahmen.

„Manchmal kommt es anders, als man denkt. Viele Pläne hatte ich nach meinem Karriereende, aber das Leben hatte wohl andere“, schrieb Rydzek bei Instagram: „Nachdem ich als Aktiver zum Glück von schweren Verletzungen verschont geblieben bin, hat mein Knie einen unnötigen, aber auch spektakulären Sturz im Riesenslalom nicht überstanden. Deshalb gibt es am Mittwoch ein neues Kreuzband.“

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Rydzek Verletzung folgt nicht einmal einen Monat nach Karriereende

Rydzek (34) hatte Mitte März in Oslo sein letztes Rennen bestritten. Deutschlands Sportler des Jahres von 2017 trat danach mit zwei olympischen Goldmedaillen und sieben WM-Titeln zurück.

Seine Ostergrüße hatte sich Rydzek sicherlich anders vorgestellt. Dennoch blickte er positiv voraus und sprach von einer „nicht weniger spannenden Reise“, auf die seine Fans mitnehmen werde. „Natürlich will ich zurück auf die Ski und und in die Berge, aber ich bin mir sicher, das Leben hat auch so genug Schönes zu bieten.“

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mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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