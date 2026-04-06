Ein guter Start ins Leben nach der Karriere sieht anders aus: Der siebenmalige Kombinations-Weltmeister Johannes Rydzek hat sich beim Skifahren einen Kreuzbandriss zugezogen und verbringt seinen ersten Frühling als sportlicher Ruheständler daher mit Reha-Maßnahmen.
Rydzek im Ruhestand schwer verletzt
„Manchmal kommt es anders, als man denkt. Viele Pläne hatte ich nach meinem Karriereende, aber das Leben hatte wohl andere“, schrieb Rydzek bei Instagram: „Nachdem ich als Aktiver zum Glück von schweren Verletzungen verschont geblieben bin, hat mein Knie einen unnötigen, aber auch spektakulären Sturz im Riesenslalom nicht überstanden. Deshalb gibt es am Mittwoch ein neues Kreuzband.“
Rydzek Verletzung folgt nicht einmal einen Monat nach Karriereende
Rydzek (34) hatte Mitte März in Oslo sein letztes Rennen bestritten. Deutschlands Sportler des Jahres von 2017 trat danach mit zwei olympischen Goldmedaillen und sieben WM-Titeln zurück.
Seine Ostergrüße hatte sich Rydzek sicherlich anders vorgestellt. Dennoch blickte er positiv voraus und sprach von einer „nicht weniger spannenden Reise“, auf die seine Fans mitnehmen werde. „Natürlich will ich zurück auf die Ski und und in die Berge, aber ich bin mir sicher, das Leben hat auch so genug Schönes zu bieten.“
—–
mit Sport-Informations-Dienst (SID)