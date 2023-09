Geisenberger kann "einige Dinge bewegen" - Bundestrainer Loch hofft

Geisenberger erfolgreichste deutsche Winterolympionikin

„Die Stellung des Sports ganz allgemein in unserer Gesellschaft, in unserem System, ist schon weit an den Rand gedrückt worden“, sagte Loch. Daher sei es von großer Bedeutung, dass man diese „herausragenden Persönlichkeiten wie eine Natalie Geisenberger in den Fokus rückt“ und deren Lebensleistung „honoriert“.