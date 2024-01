Zehnter Sieg in Serie: Langenhan auch in Winterberg vorne

Max Langenhan hat seine Siegesserie auch in Winterberg ausgebaut und den deutschen Rodlern ein versöhnliches Ende des Heim-Weltcups beschert. Der 24-Jährige gewann am Sonntag das Rennen vor dem Italiener Dominik Fischnaller und dem Letten Kristers Aparjods. Felix Loch verbesserte sich dank eines starken zweiten Laufs immerhin noch auf Rang vier.

Der Rekordweltmeister hatte bei der deutschen Meisterschaft in Altenberg kurz vor dem Jahreswechsel einen mittlerweile seltenen Sieg gegen Langenhan gefeiert. In Winterberg war der Shootingstar der Rodelszene mit zwei Laufbestzeiten nun aber erneut nicht zu schlagen.

Langenhan bleibt perfekt

Für Langenhan war es der vierte Sieg im vierten Weltcup-Rennen des Winters, saisonübergreifend sogar bereits der zehnte in Serie inklusive der Sprints. Drei Wochen vor den Weltmeisterschaften scheint der Weg frei zu seinem ersten großen Titel - allerdings steigen die Titelkämpfe in Altenberg, also dort, wo vor wenigen Tagen der einstige Dominator Loch die Nase vorn hatte.