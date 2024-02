Deutsches Sensations-Comeback! Ein Titelsammler kehrt zurück - für Olympia-Gold?

Toni Eggert kehrt in die Eisrinne zurück! Der deutsche Rodel -Superstar beendet seinen sportlichen Ruhestand bereits nach weniger als einem Jahr und greift wieder an.

Der 35-Jährige, der bis auf den Olympiasieg im Doppelsitzer praktisch sämtliche Titel abgeräumt hat, wird künftig mit dem 22-jährigen Florian Müller an den Start gehen. Dieser war bisher im Einzel unterwegs und Teil des B-Teams. Eggerts Ex-Partner Sascha Benecken kehrt nicht zurück.

Eggert-Ruhestand wurde schnell zur Qual

Drei deutsche Doppelsitzer sind dabei, die Entscheidung soll in einer internen Ausscheidung stattfinden. „Wenn wir unseren Job gut machen, ist es realistisch, dass wir es schaffen“, sagte der mehrmalige Weltmeister.

Nach seinem Abschied nutzte Eggert die Zeit für ein „interessantes Lehrjahr, um herauszufinden, was ich im Leben machen will“. Dabei verschlug es ihn schnell wieder in den Rodel-Sport. Er sammelte Erfahrung im Trainerteam der USA, der Trainerjob könnte für ihn irgendwann zur Option werden.

Olympiasieg als Ziel

Als Sportler will er vorher aber noch ein ganz großes Ziel verfolgen, es geht um den in der beachtlichen Titelsammlung noch fehlenden Olympiasieg.

In sechs Jahren wäre Eggert dann als Ü40-Rodler unterwegs - was in der Sportart aber keine Seltenheit ist.