Das spannende Comeback einer deutschen Wintersport-Legende

SID 13.11.2024 • 20:23 Uhr Toni Eggert, deutscher Rekord-Weltmeister im Doppelsitzer, kehrt in die Eisrinne zurück und nimmt Olympia ins Visier - mit einem neuen, jungen Partner.

Der Rekord-Weltmeister im Doppelsitzer kehrt bald in die Eisrinne zurück: Toni Eggert, der seinen Rodel-Ruhestand nach nur einem Winter beendet, geht in der anstehenden Saison wieder im Weltcup an den Start - und strotzt vor Tatendrang.

„Ich wollte immer rodeln, das war nie vorbei“, sagte Eggert am Mittwoch im Rahmen der Saisoneröffnung des deutschen Schlittenverbandes BSD in Winterberg: „Auch als Trainer dachte ich immer, dass ich lieber auf der anderen Seite stehen will.“

So sei der Entschluss gereift, auch mit Blick auf die nächsten Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo - Eggert wird die Herausforderung allerdings mit einem neuen Partner angehen: Florian Müller (23) sitzt künftig mit Eggert auf dem Schlitten, er ersetzt damit dessen langjährigen Partner Sascha Benecken. Müller bringt keine Erfahrung im Doppelsitzer mit. "Wenn du so eine Anfrage von einem Athleten aus der Weltspitze bekommst, ist das krass", sagte er: "Es ist ein großer Schritt vom Einzel ins Doppel, aber ich freue mich sehr."

Eggert gewann insgesamt elf Weltmeistertitel

Zunächst mussten beide mit dem neuen Schlitten allerdings Probleme lösen. "Die große Schwierigkeit, die ich nicht habe kommen sehen: Wir konnten anfangs gar nicht gemeinsam lenken", sagte Eggert: "Das ging die ersten zweieinhalb Wochen so. Mittlerweile haben wir die nötigen Anpassungen am Schlitten vorgenommen und können uns aufs Rodeln konzentrieren."

Niemand solle nun „davon ausgehen, dass es gleich so weitergeht, wie es mit dem Sascha aufgehört hat. Aber ich freue mich drauf.“ 2023 hatten Eggert und Benecken ihre gemeinsame Laufbahn beendet. Insgesamt elf Weltmeistertitel und sechs Europameistertitel fuhr das Erfolgsduo ein, dazu kamen sechs Triumphe im Gesamtweltcup. Olympiasieger wurden die beiden Suhler hingegen nie, 2022 in Peking gewannen sie hinter Tobias Wendl/Tobias Arlt Silber, in Pyeonchang 2018 gab es Bronze. Nach dem Ende der aktiven Karriere arbeitete Eggert als Trainer für den Rodelverband der USA.