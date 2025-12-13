Rodeln: Deutsches Duo landet Überraschungssieg

SID 13.12.2025 • 07:10 Uhr Toni Eggert und Florian Müller lassen die starke Konkurrenz hinter sich, auch bei den Frauen gewinnt ein deutsches Duo. Felix Loch muss sich steigern.

Der frühere Rodel-Weltmeister Toni Eggert hat bei der zweiten Weltcup-Station des olympischen Winters mit einem überraschenden Sieg aufhorchen lassen.

Der Silbermedaillensieger von Peking war mit seinem Partner Florian Müller in Park City/Utah nicht zu schlagen, im Doppelsitzer der Frauen feierten Dajana Eitberger und Magdalena Matschina ihren ersten Saisonerfolg.

Eggert und Müller (1:26,222 Minuten) setzten sich knapp gegen die Amerikaner Zachary Di Gregorio und Sean Hollander (+0,051) durch, die nach dem ersten Lauf noch geführt hatten. Dritter wurden die Italiener Ivan Nagler und Fabian Malleier (+0,134).

Rodeln: Deutsches Frauen-Duo stark unterwegs

Für die sechsmaligen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt reichte es nach Platz zwei zum Auftakt in Winterberg nur für Rang sieben (+0,340). Eggert/Müller hatten im ersten Rennen den sechsten Platz belegt.

Eitberger und Matschina (1:27,140) präsentierten sich im US-Bundesstaat Utah in starker Verfassung. Das deutsche Duo verwies die Weltmeisterinnen Selina Egle/Lara Kipp aus Österreich (+0,276) sowie die Auftaktsiegerinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal (+0,508) auf die Plätze.

Im Einsitzer der Männer musste Rekordweltmeister Felix Loch nach seinem Überraschungscoup von Winterberg einen Dämpfer hinnehmen. Nach dem ersten Lauf liegt der 36-Jährige, der vor einer Woche seinen ersten Weltcupsieg nach knapp 22 Monaten gefeiert hatte, nur auf Rang 14.

Sein Rückstand auf den führenden Österreicher Jonas Müller beträgt 0,869 Sekunden. Max Langenhan geht als Zweiter (+0,154) in aussichtsreicher Position in den zweiten Durchgang in der Nacht zu Sonntag (0.15 Uhr).