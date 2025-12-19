"Starke Winde": Doppelsitzer-Rennen in Lake Placid verschoben

SID 19.12.2025 • 22:53 Uhr Das Wetter schlug "plötzlich" um, die Rennen sollen nun am Samstag nachgeholt werden.

Die Doppelsitzer-Rennen des Rodel-Weltcups in Lake Placid/New York sind wegen „einer plötzlichen Verschlechterung der Wetterbedingungen, insbesondere starker Winde“ auf Samstag (ab 14.45 Uhr MEZ) verschoben worden. Das teilte der Weltverband FIL kurz vor den vorgesehenen Starts am späten Freitagabend (MEZ) mit.

Das Einsitzer-Rennen der Frauen um Weltmeisterin Julia Taubitz soll dagegen wie geplant stattfinden, der Start des ersten Laufs ist für 0.30 Uhr (MEZ) angesetzt.

Doppelsitzer-Rennen verschoben

Die Doppelsitzer-Rennen wurden frühzeitig auf den Folgetag verschoben, „um weiterhin faire Wettkampfbedingungen für alle Athleten zu gewährleisten, dem Streckenteam ausreichend Zeit für die Vorbereitung zu geben und die Sicherheit auf und neben der Strecke zu gewährleisten“, teilte die FIL mit.