Rodeln: Loch in Oberhof EM-Zweiter

SID 17.01.2026 • 15:54 Uhr Der 36-Jährige weist erneut seine starke Form nach - verpasst aber den EM-Titel.

Rennrodel-Rekordweltmeister Felix Loch hat seinen vierten EM-Titel im Einsitzer knapp verpasst. Der 36-Jährige aus Berchtesgaden raste bei dem im Race-in-Race-Modus ausgetragenen Weltcuprennen in Oberhof auf den zweiten Rang und musste sich mit 0,091 Sekunden Rückstand nur dem neuen Europameister Jonas Müller aus Österreich geschlagen geben. Bei seinem Heimspiel kam Weltmeister Max Langenhan (+0,275) auf den dritten Rang.

Trotzdem wies Loch wenige Woche vor den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) erneut seine starke Form nach: Der Altmeister fuhr im sechsten Weltcuprennen zum fünften Mal auf das Podium (drei Siege). Größter Konkurrent in diesem Winter bleibt Müller, der seinen dritten Saisonsieg feierte und die Führung im Gesamtweltcup übernahm.

David Nößler (Schmalkalden/+0,912) landete auf Platz neun, der Chemnitzer Timon Grancagnolo (+1,044) schloss das Rennen als Zehnter ab.