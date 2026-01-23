Rodeln: Loch übernimmt nach Sieg die Weltcupführung

SID 23.01.2026 • 13:43 Uhr Felix Loch gelingt die Revanche in Oberhof. Mit seinem ersten Platz setzt sich der Altmeister bei der Olympia-Generalprobe an die Spitze.

Rennrodel-Rekordweltmeister Felix Loch hat bei der Olympia-Generalprobe in Oberhof seinen vierten Saisonsieg geholt. Zwei Wochen vor Beginn der Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo triumphierte der 36-Jährige aus Berchtesgaden ganz knapp mit 0,089 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Jonas Müller, der Loch in der Vorwoche an gleicher Stelle noch auf Platz zwei verwiesen hatte. Weltmeister Max Langenhan (+0,321) wurde auf seiner Heimbahn erneut Dritter.

Loch fährt damit mit einem Punkt vor Müller als Führender im Gesamtweltcup nach Italien. Dort peilt der in diesem Winter überraschend wiedererstarkte Altmeister seine dritte Goldmedaille im Einzel nach 2010 und 2014 an. 2018 und 2022 war er bei Olympia ohne Medaille geblieben. David Nößler vom RSV Schmalkalden landete auf Rang zehn, hinter ihm wurde der Chemnitzer Timon Grancagnolo Elfter.