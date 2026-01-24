Deutsche Top-Duos patzen

SID 24.01.2026 • 11:02 Uhr Die deutschen Top-Duos erleben einen gebrauchten Tag im Eiskanal - jubeln dürfen dafür Elisa Stoch und Pauline Patz.

Deutschlands Olympia-Duo Dajana Eitberger und Magdalena Matschina hat beim letzten Rodel-Weltcup vor dem Start der Winterspiele in Italien einen herben Rückschlag kassiert.

Die Gesamtweltcup-Zweiten im Doppelsitzer stürzten im Eiskanal von Oberhof zwei Wochen vor dem Start des großen Saisonhighlights bereits im ersten Durchgang.

Auch die zweimaligen Rodel-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal enttäuschten nach einem schweren Patzer in Run Eins auf Rang vier (+0,416).

Stoch/Patz feiern Podest-Premiere

Von den Patzern ihrer Teamkolleginnen profitierten dagegen Elisa Stoch und Pauline Patz. Das junge Duo musste sich bei seiner Podiums-Premiere nur den österreichischen Dominatorinnen Selina Egle und Lara Kipp geschlagen geben (+ 0,155).

„Ein Krimi war es nicht, es war eher kriminell“, sagte Eitberger, aber: „Dinge werden schnell abgehakt und so ein Sturz auch.“

Bereits am Mittwoch waren die Athletinnen im Training in Kurve Nummer 13 zum Sturz gekommen, diesmal erwischte es sie bereits zwei Biegungen zuvor. Im zweiten Durchgang gelang dem Duo dann die drittbeste Laufzeit (Rang 14/+26,273).

„Wachrüttler“ für Eitberger

„Es ist für uns auch noch mal ein Wachrüttler, dass wir die Konzentration massiv hochhalten müssen“, resümierte Eitberger.