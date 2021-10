Ski alpin in Sölden: Weltcup-Infos mit den Deutschen, Preisgeld & TV-Übertragung

Ja, zweimal, jeweils in Garmisch-Partenkirchen. Die Frauen bestreiten dort am 29. und 30. Januar 2022 eine Abfahrt und einen Super-G - es sind die letzten Rennen vor Olympia. Die Männer bestreiten am Wochenende nach den Winterspielen zwei Slaloms in „GAP“ (26./27. Februar). Alle Rennen in der Übersicht im Ski Alpin Kalender!