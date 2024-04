Ski-Star Vonn: "Hoffentlich hat niemand so viele Schmerzen"

Ski-Olympiasiegerin Lindsey Vonn kämpft auch fünf Jahre nach ihrem Karriereende noch mit den körperlichen Folgen des Sports. „Wenn man so arbeitet und investiert, hat das Auswirkungen auf den Körper. Hoffentlich hat niemand so viele Schmerzen wie ich“, sagte die 39-Jährige im Interview mit Sport1.

Bei der US-Amerikanerin, die ihre Karriere 2019 nach drei olympischen Medaillen und zwei WM-Titeln beendet hatte, war vor Kurzem ein künstliches Kniegelenk eingesetzt worden. Schmerzfrei könne sie nie wieder sein, so Vonn. "Das ist leider der Preis von Spitzensport, jeder Sportler kennt das. Wenn du so eine lange Karriere hast und so viel gibst und viele Verletzungen hast - und ich hatte wirklich viele", sagte Vonn.