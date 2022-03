Felix Neureuther mit deutlichen Worten: "Das sieht erschreckend aus"

Neureuther: Letzten Endes haben sie die Spiele gut gemacht. Das wusste man aber schon im Vorfeld, dass es für die Sportler beeindruckend sein wird. Das war ja auch genau das Ziel der Organisatoren und des IOC, dass die sportlichen Stätten so im Fokus stehen, dass für keine andere Kritik mehr Raum bleibt. Aber ich glaube nicht, dass man das außer Acht lassen darf, was da vorgefallen ist. Man wird in Zukunft auch ganz genau die Versprechungen beobachten müssen, die das IOC im Vorfeld gemacht hat - unter anderem wie viele Menschen zum Wintersport kommen und welche Bedeutung das für die Industrie haben wird. Um zu zeigen, dass das nicht der Fall ist und dass da nicht die Wahrheit gesagt wird.