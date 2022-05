Ski-Weltcup: Garmisch-Partenkirchen wieder im Kalender

Der maßgeblich vom neuen FIS-Präsidenten Johan Eliasch beeinflusste und heftig umstrittene Weltcup-Kalender ist allerdings nach wie vor nicht endgültig. Abgesegnet werden soll er in der kommenden Woche (ab 25. Mai) beim Kongress die Ski-Weltverbandes in der kommenden Woche in Mailand. Die überholte Vorlage sieht unter anderem Abfahrtsrennen am Matterhorn und nach der WM eine zweite Rennserie in den USA vor. Gestrichen wurden die geplanten Rennen in Asien.