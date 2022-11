Ski-alpin: Dreßen und Dürr führen DSV-Aufgebote an

Die Frauen gehen parallel in Killington/Vermont in Riesenslalom und Slalom an den Start. Bei Letzterem wird allen voran Lena Dürr (Germering) auf ihre erste Podestplatzierung in diesem Winter hoffen. Beim Weltcup-Auftakt im finnischen Levi hatte die 31-Jährige zweimal den vierten Platz belegt.