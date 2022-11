Traumschiff mit Höfl-Riesch: Kein "Megatalent" vor der Kamera

2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi hatte sie insgesamt drei olympische Goldmedaillen in der Super-Kombination und im Slalom gewonnen. 2009 in Val-d'Isere (Slalom) und 2013 in Schladming (Super-Kombination) krönte sie sich zur Weltmeisterin. 2010/11 triumphierte sie im Gesamtweltcup und wurde zweimal zur Sportlerin des Jahres gewählt (2010 und 2014).