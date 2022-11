Wintersport: DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier exklusiv - "FIS-Boss geht in die falsche Richtung"

Maier: Die Frage ist, was man mit ständiger Kritik in der Öffentlichkeit bewegt. Je kritischer wir gegen das eigene System antreten, desto mehr kann man sich auch schaden, wenn man nur negativ über die Problematik spricht. Dabei ist Skifahren ein cooler Sport, der viel Freude macht. Wir sind allerdings momentan in einem System gefangen, wo wir dachten, wir machen es eigentlich besser für den Sport. Aber wir haben verschiedene Blickwinkel. Der FIS-Präsident will mehr Kommerz und mehr Rennen. Wir wollen die Qualität der Events steigern. Man muss akzeptieren, dass Wintersport von Anfang November bis Mitte März stattfindet. Nicht im Sommer, nicht in der Halle! Da ist aber eine Diskrepanz in der Betrachtungsweise.