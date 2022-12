Wintersport: Shiffrins Rekordjagd nicht zu stoppen

Am Wochenende vor Heiligabend hatte Shiffrin den Super-G im Schweizer St. Moritz gewonnen, nun feierte sie ihren vierten Saisonsieg - und ihren fünften am Zauberberg. Ihre Führung im Gesamtweltcup baute die Titelverteidigerin damit weiter aus. Die beiden deutschen Starterinnen spielten keine Rolle: Andrea Filser verpasste das Finale, Jessica Hilzinger schied im ersten Lauf aus. Am Mittwoch folgt in Semmering noch ein zweiter Riesenslalom, am Donnerstag ein Nachtslalom. (SERVICE: Weltcup-Kalender)