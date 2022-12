Ski alpin: Felix Neureuther und Marcel Hirscher - Ex-Rivalen planen Ski-Comeback

Wie die beiden langjährigen Rivalen im Slalom-Weltcup im Rahmen eines „Wings for Life“-Charityevents in Sölden vereinbarten, soll es nochmal zu einem Rennen kommen. Dies vereinbarten Hirscher und Neureuther, die beide nach dem Weltcup 2018/19 ihre Karriere beendet hatten, per Handschlag. (NEWS: Alles zum Ski alpin)