Super-G in Bormio: Odermatt deklassiert die Konkurrenz

Odermatt feierte seinen fünften Saisonsieg, seine Führung im Gesamtweltcup baute der 25-Jährige Titelverteidiger damit weiter aus. In das neue Jahr, das für die Alpinen am 4. Januar mit dem Flutlicht-Slalom in Garmisch-Partenkirchen beginnt, geht er mit einem Vorsprung von bereits 341 Punkten auf Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen.