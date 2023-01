Schladming: Schmid schielt auf Podium - Odermatt verzichtet

"Ich bin gar nicht so unzufrieden", sagte Schmid, "ich konnte umsetzen, was ich mir vorgenommen habe. Für den zweiten Durchgang weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe. Es ist noch einiges drin."

Odermatt fehlte wegen der Folgen eines Beinahe-Sturzes in der Abfahrt am vergangenen Freitag in Kitzbühel erneut. Nach einem Schneetraining am Vormittag entschied sich der Gesamtweltcupsieger wegen Knieproblemen gegen einen Start.