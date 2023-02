Alpine Ski-WM 2023: Deutsche Männer wollen bei Abfahrt überraschen - live im TV, Stream

Die deutschen Skirennfahrer wollen bei der WM in Courchevel in der Abfahrt (um 11 Uhr im LIVETICKER) für eine Überraschung sorgen. Seit 1989 konnte kein Deutscher den Wettbewerb mehr gewinnen.

Das ist Christian Schwaiger aber weitgehend egal. Thomas Dreßen und die anderen deutschen Abfahrer mögen eine „Wundertüte“ sein - ihr Cheftrainer weiß jedenfalls, was dort herauskommen soll am Sonntag, wenn bei der Ski-WM um Gold, Silber und Bronze in der alpinen Königsdisziplin gefahren wird.