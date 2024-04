Ski: Odermatt reagiert auf Hirscher-Comeback

Das Sensations-Comeback von Marcel Hirscher hat hohe Wellen geschlagen. Fünf Jahre nach seinem Abschied will der 35-Jährige zurück und hat mit dieser Ankündigung auch bei dem aktuellen Dominator des Skisports, Marco Odermatt, für eine Überraschung gesorgt.

„Zuerst glaubte ich, es sei ein Witz“, sagte der Schweizer im Blick-Interview. Doch mittlerweile schaut der 26-Jährige mit etwas Druck auf die Ankündigung Hirschers. „Eigentlich kann ich in diesem Duell mit Hirscher nur verlieren“, befürchtete Odermatt, der als Olympiasieger und Weltmeister im Riesenslalom zuletzt die Ski-Welt dominierte und bei der WM in Courchével in der Abfahrt triumphierte.