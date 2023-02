Ski-WM 2023: Deutschland verpasst im Team-Wettbewerb Medaille

Die deutsche Mannschaft hat bei der Ski-WM in Courchevel und Meribel die erhoffte Medaille im Teamwettbewerb verpasst. (DATEN: Alle Ski-Weltcup-Rennen LIVE im SPORT1-Ticker)

Filser gegen Julia Scheib, Straßer gegen Dominik Raschner und Schmid gegen Stefan Brennsteiner hatten jeweils das Nachsehen. Der einzige Erfolg in den direkten Viertelfinal-Duellen des Parallel-Formats fuhr Dürr gegen Franziska Gritsch ein.

Ski-WM: Deutschland wartet noch immer auf Medaille

Der Deutsche Skiverband (DSV) hatte sich beim Team-Wettbewerb die erste Medaille während der Titelkämpfe in Frankreich erhofft.

Im vergangenen Jahr gewann Deutschland bei Olympia 2022 in Peking die Silbermedaille. Ein Jahr zuvor hatte das DSV-Team bei der WM in Cortina d'Ampezzo Bronze geholt. Bei anderem Modus wurde Deutschland 2005 in Bormio sogar erster Weltmeister.