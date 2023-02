Intimes Foto vom Sterbebett: Mikaela Shiffrin denkt an ihren verunglückten Vater

Am 2. Februar 2020 starb Shiffrins Vater und Förderer Jeff, zu dem sie eine innige Beziehung hatte, nach einem Sturz von einem Dach. Am dritten Todestag hat Shiffrin nun ein intimes Foto aus dieser Zeit: Es zeigt sie am Sterbebett, wie sie den Körper ihres mit 65 aus dem Leben gerissenen Papas umarmt.

Viele Herzen für Shiffrin: Freund Kilde nimmt Anteil

Nach dem Tod ihres Vaters hatte Shiffrin immer wieder offen über ihre Trauer gesprochen. Die zweimalige Olympiasiegerin beschrieb im April in einem langen Text auf der Online-Plattform Players Tribune: „An manchen Tagen geht es mir gut. An anderen Tagen fühlt es sich noch immer so hart an wie damals, als wir nach unserem zehnstündigen Heimflug ins Krankenhaus kamen und ihn am Beatmungsgerät sahen.“