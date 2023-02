Ski Alpin: Steven Nyman kündigt Rücktritt an - Abschied in besonderem Outfit

Nach 21 Jahren als Ski-Profi sagt Steven Nyman Goodbye!

Der US-Amerikaner kündigte via Twitter an, dass der Weltcup in Aspen das letzte Rennen seiner Karriere sein werde. „Ich freue mich, sagen zu können, dass mein letzter Lauf dieses Wochenende in Aspen auf heimischem Schnee sein wird“, wird er in einer Pressemitteilung des US-Verbands zitiert.

Mit 41 Jahren ist er der älteste Athlet im aktuellen Weltcup, musste allerdings zuletzt wegen einer Handverletzung pausieren. „Meine Liebe zum alpinen Skirennsports brennt stark, aber ich bin körperlich an meine Grenzen gegangen und kann nicht mehr auf der höchsten Stufe antreten“, sieht er sich nun an seinen körperlichen Grenzen angekommen.

In Aspen will sich der Mann aus Provo (Utah) nun von seinen Fans verabschieden - und hat sich dafür etwas Besonderes einfallen lassen. Statt im Rennanzug will er die Piste in Jeans und einer ärmellosen Jeansweste bewältigen. Dazu will er unterwegs immer wieder anhalten, um mit ehemaligen Weggefährten abzuklatschen.

Um das Rennen nicht zu sehr zu stören, wird erwartet, dass Nyman in einer TV-Pause auf die Piste gehen wird.

Für den US-Amerikaner, der auf die Abfahrt spezialisiert ist, ist es das Ende einer 21 Jahre dauernden Reise über die Skipisten dieser Welt. Am 9. März 2002 gab er sein Weltcup-Debüt. In seiner Karriere feierte er drei Rennsiege - alle auf der legendären Saslong in Gröden. Seine beste Endplatzierung im Abfahrtsweltcup waren zwei sechste Plätze (2015, 2016).