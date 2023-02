Ski-WM 2023: Alexander Schmid neuer Deutschland-Held nach langer Leidenszeit - "Mit dem Virus zu kämpfen gehabt"

Parallel, das liegt dem Mann halt. Gewissermaßen zwangsläufig, er hatte ja auch gar keine andere Wahl, als der Ausübung seiner Profession mehrgleisig nachzugehen. Vor allem in den jüngsten Jahren.

Denn hinter Alexander Schmid liegt eine durchaus bewegte Zeit, bevor der 28-Jährige nun endlich seinen so langersehnten ersten persönlichen Coup feiern konnte.

Als Schmid dem deutschen Team nach mehreren Enttäuschungen bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft im französischen Méribel erstmals Edelmetall bescherte - und damit obendrein die erste Einzel-Goldmedaille für die deutschen Männer bei einer WM seit Hansjörg Tauscher vor 34 Jahren in Vail in der Abfahrt - , da dürfte in dem Allgäuer gedanklich einiges hochgekommen sein.