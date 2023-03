Neuer Podcast mit Neureuther: "Pizza & Pommes"

Es geht natürlich um Sport, aber auch um Themen zu Gesellschaft und Politik, Kultur oder Lifestyle: Der frühere Skirennläufer und heutige ARD-Experte Felix Neureuther hat gemeinsam mit dem langjährigen BR-Sportreporter Philipp Nagel den Podcast "Pizza & Pommes" gestartet. Seit Mittwoch sind in der ARD Audiothek die ersten beiden Episoden abrufbar, alle 14 Tage kommt eine neue hinzu.

Neureuther freut sich sehr auf das Projekt, "vor allem weil der Philipp und ich dort viele Freiheiten genießen dürfen", sagte der 39-Jährige: "Genau das mag ich so gerne in diesem Genre." Sport sei "eine große Lebensschule. Ich möchte Einblicke in mein (Sportler-)Leben geben und zu (sport-)gesellschaftlichen Themen, die mich bewegen oder zum Schmunzeln bringen, ungefiltert meine Meinung sagen."